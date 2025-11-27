CaixaBank y Relife reúnen en Barcelona a 300 jóvenes para formarlos contra las adicciones

Foto de familia del Circuito Relife - CAIXABANK - RELIFE

CaixaBank y la Fundación Relife han reunido a 300 jóvenes este jueves en Barcelona con motivo del II Circuito Relife, un programa de jornadas educativas que busca concienciar a adolescentes entre 15 y 19 años sobre los riesgos de las adicciones.

El objetivo es formarlos sobre las "nuevas adicciones", como las redes sociales, las apuestas, los juegos online y videojuegos, y las adicciones tradicionales como el alcohol, el trabajo y las drogas, informan CaixaBank y Relife en un comunicado.

CaixaFórum Barcelona acoge por segunda vez esta jornada que acogerán también Madrid, Tenerife, Valencia, Murcia, Palencia, Almería y Pamplona; y cuenta con la ponencia del exfutbolista y fundador de Relife, Julio Alberto Moreno; la participación de la responsable de Acción Social de CaixaBank en Barcelona, Inés Jiménez, así como con las intervenciones de especialistas en adicciones.

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha destacado que para la entidad es fundamental estar cerca de los jóvenes y que creen en el carácter "absolutamente transformador de este programa que ahonda en dos claves esenciales: la prevención y trabajar la concienciación".

Se prevé la participación de un total de 3.000 estudiantes y en el proyecto colaboran también la Fundación La Caixa, la Fundación del FC Barcelona, el Diario Sport, You Forget Me, el Grupo Volkswagen y Viceroy.