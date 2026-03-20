CaixaBank Research prevé un déficit de 900.000 viviendas en 2029 en España

Archivo - Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research estima que el déficit de vivienda en España seguirá creciendo los próximos años, pudiendo superar las 900.000 viviendas en 2029, según indica el Informe Sectorial Inmobiliario 1S 2026, donde alerta de que el sector atraviesa "una fase de creciente tensión" como resultado de una demanda muy dinámica, una oferta insuficiente y poco elástica y una elevada heterogeneidad territorial.

Este estudio señala que la actividad residencial alcanzó un "volumen elevado" en 2025 y superó las 714.000 transacciones, el mayor registro desde 2007, mientras que la demanda se mantuvo muy robusta, impulsada por el crecimiento poblacional, la mejora del poder adquisitivo de los hogares, la solidez del mercado laboral y unas condiciones financieras favorables, informa en un comunicado este viernes.

No obstante, en la segunda mitad del año comenzaron a apreciarse señales de moderación, condicionadas por el elevado nivel de precios y por la escasez de vivienda disponible, especialmente en el segmento de obra nueva, persistiendo en la oferta "importantes cuellos de botella".

A pesar del avance de los visados de obra nueva, "la producción efectiva de viviendas sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares".

Según estimaciones de CaixaBank Research, España acumula un déficit superior a 730.000 viviendas desde 2021, con una elevada concentración geográfica: cerca de la mitad del déficit se localiza en cinco provincias --Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia--.

Además, la respuesta de la oferta "resulta especialmente limitada precisamente en las zonas donde las necesidades de vivienda son mayores, lo que agrava los desequilibrios existentes".

A diferencia del patrón observado durante el boom inmobiliario previo a 2008, el ciclo actual se caracteriza por una elevada dispersión territorial de los precios: los mayores incrementos se concentran en grandes ciudades, áreas metropolitanas y municipios turísticos, donde la demanda muestra mayor dinamismo y la oferta se mantiene especialmente rígida.

MADRId Y BARCELONA

Madrid y Barcelona lideran el crecimiento acumulado de los precios desde 2015, mientras que en las provincias turísticas la brecha de precios respecto al resto del país se ha ampliado de forma notable.

"Esta evolución refleja que los precios aumentan más allí donde la demanda es más intensa y la oferta resulta insuficiente, siguiendo una lógica de difusión espacial que se inicia en los mercados principales y se va extendiendo gradualmente a la periferia", explican los autores del informe.