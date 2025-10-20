CaixaBank supera los 300.000 clientes con su servicio para jubilaciones 'MyBox Jubilación'

CaixaBank supera los 300.000 clientes con su servicio para jubilaciones 'MyBox Jubilación' - CAIXABANK
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 octubre 2025 12:29

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha superado los 300.000 clientes en 'MyBox Jubilación', el servicio integral de planificación para la jubilación, lanzado en septiembre de 2022 y que gestiona 2.100 millones de euros en patrimonio a través de productos asociados, informa en un comunicado este lunes.

'MyBox Jubilación' permite a cada cliente marcarse un objetivo de ahorro para su jubilación y diseñar un plan de ahorro mensual personalizado, bajo una única contratación que "combina las ventajas fiscales de los planes de pensiones, la liquidez de un seguro 'unit linked' y la protección de un seguro de vida".

En el caso del seguro de vida, "se protege al cliente en caso de invalidez absoluta permanente o a sus herederos, en caso de fallecimiento, con el capital asegurado".

El servicio está pensado para personas de entre 18 y 60 años, con especial atención en quienes tienen entre 35 y 55 años, y existe una versión específica para trabajadores por cuenta propia, denominada 'MyBox Jubilación Autónomos', que centrada en las necesidades particulares de este colectivo en materia de ahorro y protección.

Entre las funcionalidades más valoradas, destacan "la posibilidad de hacer un seguimiento omnicanal del plan, acceder a revisiones anuales y beneficiarse de recompensas por fidelidad cada tres años".

