CaixaBank Wealth Management, elegida 'Mejor Banca Privada en España' por octava vez por Euromoney

Oficina de CaixaBank Wealth Management - CAIXABANK

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management, el área de banca privada de CaixaBank, ha sido elegida como 'Mejor Banca Privada en España' (Spain's Best Private Bank 2026) por cuarto año consecutivo por la revista especializada británica Euromoney y por octava vez en los últimos doce años, informa en un comunicado este viernes.

Además, CaixaBank Wealth Management ha recibido el galardón a 'Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026' (Spain's Best for Discretionary Portfolio Management 2026) por tercera vez.

Por su parte, el área de Banca Privada de BPI, filial de CaixaBank en Portugal ha obtenido los premios 'Mejor Banca Privada en Portugal 2026', 'Mejor Banca Privada en Portugal para altos patrimonios 2026' y 'Mejor Banca Privada en Portugal en Planificación de Sucesiones 2026' .

De esta manera, el Grupo CaixaBank suma cinco galardones que se entregaron en una gala celebrada en Londres y que, según la directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, refuerzan el posicionamiento de la entidad "como referente en gestión de patrimonios" y avalan la solidez de su modelo.

Estos reconocimientos internacionales premian a la entidad en el que año en el que CaixaBank ha reforzado su división de Banca Privada en España con una visión ampliada de la gestión de patrimonios y una nueva marca: CaixaBank Wealth Management (WM).