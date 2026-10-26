CaixaBank Wealth Management premia la labor filantrópica de la farmacéutica Josefina Cortès

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, (derecha), Maria Alsina, y la premiada filantropia CaixaBank Wealth Management en Barcelona, Josefina Cortès Gené (izquierda) - DAVID CAMPOS - CAIXABANK

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Josefina Cortès Gené ha sido la galardonada por CaixaBank Wealth Management en la territorial Barcelona por su "destacada labor social y compromiso con la inclusión" y por el impacto transformador de la Asociación La Sagrera Es Mou, que la premiada impulsa desde 2011, en su entorno más cercano.

CaixaBank Wealth Management ha celebrado la novena edición de sus Premios de Filantropía, unos galardones que reconocen aquellas iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria, y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad, con el objetivo de apoyar la labor filantrópica de sus clientes, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

MODELO BASADO EN EL VOLUNTARIADO

Josefina Cortès "ha consolidado a lo largo de quince años un modelo de acción comunitaria basado en el voluntariado, el trabajo en red y el apoyo continuado a familias en situación de vulnerabilidad", destacan los organizadores del premio.

Nacida a partir de la detección de graves dificultades sociales en el barrio, la entidad ha construido una estructura sólida con 250 asociados, más de 100 voluntarios y 18 comisiones de trabajo, que permiten desarrollar proyectos de proximidad centrados en la infancia, las personas mayores, las mujeres y las familias con menos recursos.

Entre sus acciones más destacadas figuran la entrega mensual de productos básicos para bebés de 0 a 24 meses, el apoyo económico a escuelas del distrito con el fin de que ningún niño o niña quede excluido de las actividades extraescolares.

EN EL DISTRITO DE SANT ANDREU

Su impacto, que ya alcanza todo el distrito de Sant Andreu, se sustenta en una estrecha coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, las escuelas públicas del territorio, el almacén de alimentos solidario DISA y diversas entidades sociales, culturales y deportivas.

En 2025, la Asociación atendió 86 familias, apoyó a 310 alumnos y recogió 3.500 kg de alimentos, consolidándose como un referente de trabajo comunitario, innovación organizativa y compromiso social.

Cortès es farmacéutica con dos títulos de especialista (FIR), es directora técnica de diversos laboratorios y también titular de una farmacia de barrio, desde donde "ha podido conectar directamente con las personas con necesidades de ayuda materiales y personales de toda clase, como la soledad no deseada".

LARGA TRAYECTORIA

Con una larga trayectoria en filantropía de hace muchos años, destacan que ha sido fundadora y voluntaria del Banc d'acció social, Banc d'articles no alimentaris, colaboradora de la Fundació Sor Lucía Caram y de Alella poble cuidador.

En esta edición, CaixaBank Wealth Management ha premiado 11 iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad, con el fin de reconocer proyectos que se adaptan a la realidad y necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales mayoritariamente coincidentes con su comunidad más cercana o de origen; cada una de ellas, recibirá, como apoyo a su causa, una dotación de 5.000 euros.