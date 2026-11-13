CaixaBank Wealth Management reconoce once iniciativas solidarias en sus Premios de Filantropía

Los representantes de las once iniciativas reconocidas en los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management - CAIXABANK

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management ha distinguido a once iniciativas solidarias "caracterizadas por su compromiso altruista y solidario, y por su contribución a la mejora de la sociedad", informa CaixaBank en un comunicado este viernes.

La entidad ha explicado que las iniciativas reconocidas reflejan "la diversidad de la filantropía personal en España", tanto por las causas a las que se orientan como por sus motivaciones, ámbitos de actuación y diferentes formas de implicación.

La edición de este año ha recibido 196 candidaturas, de las que 110 pasaron a la segunda fase, y los once ganadores recibirán una aportación de 5.000 euros para apoyar su causa.

Los ganadores han sido Eduardo Martínez-Cosentino, de la Fundación Eduarda Justo; Jaume Julià, de la Fundació SOM; Josefina Cortès, de la Asociación La Sagrera es Mou; Daniel Adrián, de la Fundación Adrián Hoteles; la Fundación Pérez Buendía, y Alejandro Cabrero, de Procomar Valladolid Acoge.

También la Fundació Privada Albert Bosch; Damià Tormo, de la Fundación Columbus; la Fundación APE; Óscar Ocaña, de Best Buddies School Club, y la Fundación Miranda.