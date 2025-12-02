CaixaForum Barcelona dedica la exposición '[REC]uerdos' al cine doméstico del último siglo

Una mujer observa una cámara expuesta. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Barcelona acoge, hasta el 7 de junio de 2026, la exposición '[REC]uerdos. La vida a través del cine doméstico', que recorre más de un siglo de cine doméstico y lo reivindica como un patrimonio de "incalculable valor sociológico, histórico y estético".

La muestra, presentada este martes en Barcelona, cuenta con 6 ámbitos temáticos y un canal especial en CaixaForum+, y surge del proyecto de investigación 'El cine doméstico en España: preservación, difusión y apropiación', de los investigadores Efrén Cuevas y Núria F. Rius, comisarios de la exposición, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

Cuenta con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya y Española, así como de filmotecas y centros de investigación de Lanzarote, Valencia, Huesca, Girona y Castilla y León, que han prestado material cedido por decenas de particulares.

UNA "CRÓNICA ALTERNATIVA"

La exposición recupera relatos y filmaciones inéditas que ofrecen una "crónica alternativa" del siglo pasado a través de las miradas de familias anónimas, profundizando en las relaciones entre imagen, realidad y memoria, y analizando las razones que llevan a las personas a filmar su vida.

Rompe una lanza en favor de la "cotidianidad compartida" y los materiales audiovisuales de origen familiar, de las escenas comunes o celebratorias captadas con diferentes soportes que evolucionan a lo largo de los años.

Asimismo, aborda 100 años de evolución tecnológica, desde los 16 milímetros hasta los teléfonos móviles, pasando por el super-8 y el VHS; y propone una revisión de los temas más frecuentes y sus aproximaciones, así como de las formas de expresión relacionadas.

'[REC]uerdos' cuenta con 6 ámbitos temáticos: la introducción; la evolución tecnológica y social del cine doméstico; los temas y lenguajes del cine doméstico; las otras vidas del cine doméstico y su reutilización contemporánea; el cine doméstico hoy, entre la continuidad y la ruptura, y la preservación del cine doméstico.