CaixaForum de Barcelona propone un viaje a la naturaleza en una exposición inmersiva

Exposición 'Somos Naturaleza' en CaixaForum de Barcelona - FUNDACIÓ LA CAIXA

'Somos Naturaleza' aterriza por primera vez en Europa

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum de Barcelona propone un viaje al corazón de la naturaleza en la exposición inmersiva 'Somos Naturaleza', que se podrá ver por primera vez en Europa desde este jueves hasta el 6 de abril, informa este miércoles en un comunicado.

Producida y distribuida por Oasis Immersive Studios en colaboración con National Geographic, la exposición está dividida en tres ámbitos que ofrecen tres perspectivas sobre la biodiversidad acercándose a la flora, fauna y riqueza natural del planeta.

'Somos Naturaleza' se gestó tras la firma de los acuerdos de la COP-15 en Montreal (Canadá), en la que cerca de 200 países se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30% de todos los ecosistemas para 2030.

La experiencia inmersiva, galardonada en los Premios Numix 2025, busca contribuir a la concienciación de la sociedad y realizar una interpretación de la biodiversidad, uniendo este arte digital con una escenografía temática y zonas educativas.

"ODA AL OPTIMISMO"

CaixaForum ha explicado que la experiencia inmersiva es "un canto al optimismo y una celebración del arte y la biodiversidad como reflejo de la conexión inseparable con la naturaleza" y un recordatorio de que cada pequeño gesto cuenta para la sostenibilidad.

La directora de CaixaForum de Barcelona, Mireia Domingo, ha asegurado que la exposición es una "oda al optimismo" que invita a reflexionar sobre la importancia de las acciones individuales.

El presidente y cofundador de Oasis Immersive Studios, Denys Lavigne, ha añadido que el objetivo de la exposición es "infundir esperanza e incentivar la acción colectiva a través de la belleza, la emoción y el conocimiento".

La producción de esta experiencia inmersiva ha reunido también a varias entidades implicadas en la conservación y el desarrollo sostenible como Naciones Unidas y la Fundación David Suzuki y organización sin ánimo de lucro ambientales como Workshops for Biodiversity y Age of Union.

La exposición llega a Europa tras su paso por Montreal (Canadá) y México, y después de disfrutarse en Barcelona irá al CaixaForum de Madrid.