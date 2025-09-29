CaixaGuissona inaugura una nueva oficina de 160 m2 en Manresa (Barcelona)

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 12:37

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaGuissona ha inaugurado una nueva oficina en Manresa (Barcelona), que se suma a las cuatro ya existentes en Guissona, Barcelona, Reus (Tarragona) y Lleida, informa en un comunicado este lunes.

La oficina, situada en la calle Carrasco y Formiguera, 10, cuenta con un espacio de 160 m2 y ha iniciado su actividad con un equipo de 3 trabajadores, que darán servicio a los más de 5.500 clientes que CaixaGuissona ya tiene en Catalunya Central.

La entidad cerró 2024 con un beneficio "récord" de 15,7 millones de euros y más de 95.700 clientes.

