Calviño (BEI) anuncia un acuerdo con el ICF para destinar 495 millones a vivienda pública

Archivo - La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Reivindica que el "multilateralismo está vivo y funciona"

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado que en los próximos días el BEI firmará un acuerdo con el Institut Català de Finances (ICF) para destinar 495 millones de euros a ampliar el parque de vivienda pública en Catalunya con 5.000 nuevas viviendas.

Lo ha dicho este martes durante su participación en el World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, desde este lunes.

Calviño ha explicado que este nuevo acuerdo es un ejemplo del trabajo del BEI para apoyar a las administraciones locales a mejorar el acceso a la vivienda.

En este sentido, ha recordado que en los últimos dos años la entidad ha doblado la financiación para vivienda en España, con cerca de 2.000 millones de euros y 11.000 nuevas viviendas.

"Y seguimos, y seguiremos, invirtiendo en construcción, en rehabilitación del parque de vivienda y en innovación tecnológica para desarrollar nuevos materiales, nuevas tecnologías que permitan hacerlo más rápido, más barato, con mayor seguridad", ha añadido.

MULTILATERALISMO

Calviño ha asegurado que, en las reuniones en las que participa, se da un mensaje claro de que "el multilateralismo está vivo y funciona", aunque ha aceptado que tiene limitaciones y necesita reformas, además de recibir ataques sin precedentes.

"Frente a las tensiones geopolíticas y la fragmentación, estamos trabajando juntos mejor que nunca, y los países buscan socios fiables, soluciones compartidas, instituciones capaces de abordar los problemas globales", ha dicho.

La presidenta del BEI ha subrayado que Europa "está en el corazón de esta búsqueda" y ha puesto en valor que, a pesar de la presión que algunos actores está poniendo sobre los pilares europeos, los valores europeos son más importantes que nunca.

Ha afirmado que, "por encima del ruido y las dificultades, Europa tiene capacidad para actuar", y ha dicho que debe convertir esta capacidad en resultado.

"En un mundo que se enfrenta a una crisis económica, con retos cada vez más complejos, ningún país, ninguna institución, ninguna región puede triunfar en solitario. Tenemos en Europa los socios, el talento y los instrumentos para avanzar", ha explicado Calviño.