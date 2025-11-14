Calviño (BEI) recibe el premio Public Figure of the Year 2024 de la UPF-BSM

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha recibido este viernes el premio Public Figure of the Year 2024, entregado por la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management (UPF-BSM).

Han estado presentes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, y el director general de la UPF-BSM, José Manuel Martínez-Sierra.

Este galardón reconoce a personas, empresas y organizaciones que generan un impacto positivo en la sociedad, promoviendo valores como la diversidad, la equidad y la inclusión.

El comité ejecutivo de la UPF-BSM ha valorado el perfil de Calviño y el conjunto de su trayectoria profesional, tanto en su cargo actual al frente del BEI como en los anteriores como vicepresidenta del Gobierno o presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

La de este año ha sido la tercera edición del galardón, que en ediciones anteriores recibieron Collboni y el equipo de fútbol femenino del FC Barcelona.