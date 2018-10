Calvo avisa a Torra de que plantear un ultimátum "no ayuda" a normalizar la situación

Publicado 11/10/2018 10:21:24 CET

La vicepresidenta se reunirá con Artadi este jueves

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que plantear un ultimátum al Ejecutivo central "no ayuda" a normalizar la situación en Catalunya.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha dicho que el Gobierno busca contribuir a la normalización en Catalunya pero el Govern también debe poner de su parte: "No ayuda que nos den un ultimátum, que le pongan fecha a este Gobierno y que mezclen el apoyo al presupuesto con cosas que no están en nuestras manos, porque están en otro poder", ha apuntado.

Calvo ha subrayado que el Gobierno no puede ofrecer un referéndum a Catalunya porque la autodeterminación "no está reconocida en ninguna democracia", y ha añadido que no hay nada más democrático que pactar unas normas y que nadie se las salte.

La vicepresidenta ha explicado que se reunirá la mañana de este jueves con la portavoz y consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, con quien ha dicho tener buena relación: "Me llevo bien. Por los intereses de Catalunya y España, en ese sentido me esfuerzo" por mantener buenas relaciones, ha dicho.

Preguntada por si pondrán facilidades para que las empresas que se fueron de Catalunya vuelvan, ha dicho que lanzarán un mensaje a las compañías "de que Catalunya es un lugar seguro para ellas", y ha criticado que las instituciones catalanas y el Gobierno del PP hicieron un destrozo importante en la economía catalana con su actitud ante el proceso soberanista.

PARLAMENT

Calvo ha lamentado que el Parlament "haya estado dos meses con muy poca actividad" y ha criticado que el Govern actúe en ocasiones exclusivamente por el interés de los partidos y no de los catalanes.

Sobre si los líderes soberanistas en prisión preventiva deben ser liberados, ha dicho que "no parece que tenga sentido que se alargue mucho en el tiempo" esa situación, aunque será el juez quien decida.

1-O

La vicepresidenta ha valorado que los altercados ocurridos durante el aniversario del 1-O fueron inaceptables y ha lamentado que estuvieran "jaleados por Torra".

Sobre el 1-O, ha opinado que al Gobierno del PP "se le fue completamente de las manos la situación" durante la jornada de votación, aunque ha matizado que la consulta no fue un referéndum.