La Cámara de Barcelona eleva al 2,9% la previsión de crecimiento de la economía catalana en 2025

El jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Barcelona, Joan Ramon Rovira, durante la presentación del Informe trimestral de coyuntura económica catalana y perspectivas. - EUROPA PRESS

Mantiene al 2,4% la previsión de crecimiento de 2026

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha elevado al 2,9% --tres décimas más-- la previsión de crecimiento de la economía catalana en 2025 ante el buen comportamiento del empleo, la inversión y la exportación de bienes y servicios, aunque alerta de que todavía no se percibe el impacto de los aranceles.

Así lo han expresado este martes el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, durante la presentación del Informe trimestral de coyuntura económica catalana y perspectivas que elabora la entidad cameral, que a su vez ha mantenido al 2,4% la previsión de crecimiento de 2026.

"Tenemos unos datos positivos como el crecimiento de la ocupación, en parte por la llegada de inmigrantes, pero nos afectarán cuestiones como el impacto arancelario", ha explicado Santacreu, quien ha instado a seguir impulsando la diversificación de mercados, con énfasis en Asia.

Por su parte, Rovira ha detallado que desde la pandemia, el crecimiento venía por factores exógenos como la mejora del comercio mundial, "mientras que en 2025 y 2026 la demanda interna es la que impulsa e impulsará el crecimiento del PIB".

Asimismo, ha apuntado que el consumo privado estará favorecido por el dinamismo del empleo, el descenso del paro y los aumentos salariales, y que la inversión se sigue beneficiando del "entorno favorable" de los tipos de interés y la ejecución de los fondos Next Generation.

DEMANDA INTERNA

Según el informe, la demanda interna representó el 93,2% del crecimiento interanual del PIB catalán durante el segundo trimestre de 2025, en contraste con el 80,9% que representó en el mismo periodo de 2024.

Los factores que explican este impulso son la inversión y el consumo privado, a diferencia del consumo público, que fue el responsable de la recuperación de la demanda interna después de 2019 y que empieza a reducir su aportación al crecimiento en un contexto de "mayor contención presupuestaria".

INVERSIÓN PRODUCTIVA

A partir de 2024, se observa un repunte en la inversión productiva, total y por trabajador, similar a la de la etapa prepandemia y que "debería traducirse en futuras mejoras de productividad".

Este incremento es resultado de factores como el crecimiento del PIB, el impulso final de los fondos Next Generation, unos tipos de interés más bajos y los beneficios empresariales al alza, de acuerdo con el trabajo.

PRODUCTIVIDAD

No obstante, Santacreu y Rovira han alertado de que la productividad por hora efectiva "ha mejorado más rápidamente que la productividad por trabajador equivalente a tiempo completo".

Una de las razones que expone la Cámara de Barcelona es el aumento de horas no trabajadas por incapacidad temporal: actualmente hay un 5,8% de horas no trabajadas por este motivo, según el informe.

SECTOR EXTERIOR

Por otra parte, la "debilidad económica de Europa", junto con la depreciación del dólar ante el euro, están marcando un punto de inflexión en el sector turístico.

Después de alcanzar máximos históricos, el número de turistas extranjeros cayó por primera vez desde la pandemia este verano y el gasto declarado por visitante se estanca en 2025, todavía por debajo de niveles previos a la pandemia.