La Cámara de Barcelona generó un impacto económico de 49 millones de euros en 2025

La entidad ha cerrado en total más de 4.000 iniciativas de negocio. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha contribuido a generar un impacto económico de 49 millones de euros en 2025, gracias a las más de 4.000 iniciativas de negocio que se han puesto en marcha a través de la red de empresas que forman parte de la entidad, explica este lunes un comunicado.

En concreto, la cámara aglutina 431 empresarios distribuidos en 14 grupos de trabajo de la provincia de Barcelona, con el objetivo de conformarse en una plataforma de generación de contactos y negocio que impulse proyectos y estos se acaben convirtiendo en negocios.

A través de reuniones semanales y diversos eventos, explica la entidad, los miembros pueden "compartir oportunidades para que otros miembros les ayuden a hacerlos realidad".

BAIX LLOBREGAT

En el Baix Llobregat, la Cámara ha generado más de 603.323 euros en 2025 en su tercer año de implantación, ha precisado la entidad.

Dicha cifra se ha alcanzado gracias a 156 transacciones cerradas por el grupo de trabajo de la zona, con sede en Sant Feliu de Llobregat y que aglutina a 19 miembros activos entre empresarios y autónomos.

L'HOSPITALET

En L'Hospitalet, donde la iniciativa se implementó en 2022, el grupo de trabajo engloba a 27 miembros activos.

En total, la entidad ha generado una cifra de negocio de 889.654 euros en 2025, a través de la puesta en marcha de 370 transacciones cerradas por las empresas y autónomos que participan en la entidad.

ALT PENEDÈS I GARRAF

La red de negocios de la Cámara de Barcelona en l'Alt Penedès y el Garraf ha generado una cifra de negocio de más de 7,4 euros en 2025, explica el comunicado, también en su tercer año de implantación.

La cifra se ha logrado gracias a las 186 transacciones conseguidas por el grupo de trabajo del proyecto, ubicado en Vilafranca, y que engloba a 27 miembros activos.

L'ANOIA

En l'Anoia, el grupo de trabajo del proyecto, con sede en Igualada, cuenta con 56 miembros activos, que han generado un impacto económico de 20,3 millones de euros.

Dicho grupo, que se implantó hace ahora dos años, ha cerrado 1.060 transacciones a lo largo del ejercicio en el territorio.

BARCELONÈS

En el Barcelonès, donde la iniciativa se implementó hace cuatro años, la red de empresas asociadas a la entidad ha generado un impacto de 2,6 millones de euros en 2025.

La cifra se ha alcanzado gracias a las 347 transacciones conseguidas por las empresas y autónomos que participan de la entidad, a través de los dos grupos de trabajo de la zona, ubicados en Badalona, y que suman un total de 53 miembros activos.