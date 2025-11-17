La Cámara de Barcelona y el IEMed organizan el Euro-Mediterranean Economic & Business Forum

Archivo - Fachada de la Cámara de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) han organizado el Euro-Mediterranean Economic & Business Forum, que se celebrará este martes y miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona en el marco del 30 aniversario de la Declaración de Barcelona.

Considerado como el punto de inicio del proceso de integración euromediterráneo y del que surgió la Unión por el Mediterréneo (UpM), las sesiones repasarán los principales avances conseguidos en estas tres décadas de cooperación y se fijarán los retos futuros de la región, informa la entidad cameral en un comunicado este lunes.

El Euro-Mediterranean Economic & Business Forum 2025 reunirá a líderes políticos y empresariales del Mediterráneo procedentes de Europa, África y Oriente Medio, así como a representantes de asociaciones empresariales, cámaras de comercio e industria, pymes y organizaciones multilaterales, con la previsión de contar con más de 50 ponentes y cerca de 700 asistentes registrados.

El acto de apertura correrá a cargo de los presidentes de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y del presidente ejecutivo del IEMed, Senén Florensa.

Esta sesión también contará con el presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame), Ahmed El Wakil, y con los discursos institucionales del secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; y la teniente de alcaldía de Barcelona María Eugènia Gay, entre otros.

ESTRATEGIA MEDITERRÁNEA

La jornada inicial también incluirá la presentación de la Estrategia Mediterránea de Catalunya MedCat 2030, a cargo de la secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior, Lorena Elvira Ayuso, que expondrá la proyección exterior catalana en el Mediterráneo.

Además, se celebrará una mesa redonda sobre desarrollo industrial y económico con la participación de diferentes autoridades y responsables políticos y empresariales de la región.

Durante la segunda sesión, la cumbre desplegará tres verticales específicos centrados en sectores económicos clave, nueva economía y promoción y apoyo a la inversión, que contarán cada uno de ellos con tres mesas temáticas y la participación de diferentes expertos.

NUEVA DECLARACIÓN DE BARCELONA

El Euro-Mediterranean Economic & Business Forum 2025 finalizará el miércoles con la clausura que dará paso a la lectura de una nueva Declaración de Barcelona de balance de estos 30 años de inicio del proceso de integración "pero sobre todo de mirada hacia los retos de futuro".

Durante la sesión del martes también tendrá lugar la presentación de un estudio elaborado por la Cámara de Barcelona sobre la situación y retos de la cooperación económica y empresarial en la región.