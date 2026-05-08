La Cámara de Barcelona impulsa "la competitividad de las empresas" en el Maresme

La Cámara de Barcelona presenta en Mataró su nuevo proyecto territorial en la comarca del Maresme - CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona presentó este jueves su nuevo proyecto territorial en la comarca del Maresme, una "iniciativa para potenciar el papel de la corporación en el territorio e impulsar la competitividad de las empresas".

El proyecto se presentó en un acto bajo el lema 'Ens activem al Maresme!' en el TecnoCampus de Mataró en el que han participado el presidente de la Cambra, Josep Santacreu; el director gerente, Roger Guasch; el presidente de la Cambra en el Maresme, David Anton, el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y empresarios, entidades, asociaciones y patronales, informa la Cambra en un comunicado este viernes.

La iniciativa contempla nuevos espacios de conexión y la promoción de alianzas con la administración pública y las entidades locales, así como el posicionamiento del Maresme "como un activo clave de país".

La Cambra de Barcelona busca impulsar "una nueva manera de relacionarse con el territorio, con una mirada local que sitúe a la empresa y las oportunidades empresariales en el centro".

"REIVINDICAR EL VALOR DEL TERRITORIO"

Santacreu ha celebrado que, con el nuevo proyecto, "la Cámara da un paso adelante en el territorio con una nueva manera de entender su papel, más próxima, más útil y más conectada con la empresa y con las administraciones".

"La Cámara quiere ser un actor con voz e identidad propia, capaz de conectar empresas, promover alianzas y reivindicar el valor del territorio", y ha explicado que la iniciativa se desplegará progresivamente en otros territorios en los próximos meses.

La estrategia se expandirá al Alt Penedès, la Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, el Berguedà, el Garraf, L'Hospitalet de Llobregat, Osona y el Vallès Oriental.