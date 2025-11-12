La Cámara de Barcelona impulsa el espacio de promoción de talento del comercio Punt Retail

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental ha impulsado Punt Retail, un espacio que "quiere ser un punto de referencia" para impulsar el talento y la profesionalización del sector comercial, informa este miércoles.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), se centra en los comercios y negocios de restauración y servicios que están a pie de calle.

Está previsto que se haga un proyecto piloto en Granollers, con la instalación de un punto de atención en Can Muntanyola y un programa de formación de 240 horas especializado en el comercio y la atención al cliente.

Los participantes adquirirán competencias clave para desarrollarse con seguridad y eficacia en el ámbito comercial, y se dirige tanto a profesionales del sector como a personas que quiera entrar.

Además, en 2026 está previsto que se inicie el primer programa de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de actividades de venta, en el que participarán empresas del sector.