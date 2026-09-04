La Cámara de Barcelona en el Maresme impulsa el refuerzo de la conexión con la capital catalana

Reunión entre la Cámara de Comercio de Barcelona en el Maresme y respresentantes de los ayuntamientos de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac (Barcelona) - CÁMARA DE COMERCIO

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona en el Maresme ha presentado en los ayuntamientos de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac (Barcelona) una propuesta para elaborar una diagnosis de movilidad conjunta entre los tres municipios con el objetivo de reforzar la conexión con la capital catalana, ha informado la entidad en un comunicado este viernes.

La iniciativa, que surge de las necesidades manifestadas por los tres consistorios a la Cámara en el marco de varias reuniones institucionales, permitirá cuantificar las necesidades de movilidad que tiene el territorio y aportar datos objetivos para defender mejoras ante las administraciones competentes.

La Cámara recuerda que, actualmente, una parte importante de los desplazamientos de los vecinos de estos municipios depende de la R1 de Rodalies, y asegura que esta elevada "dependencia" limita las alternativas de transporte y condiciona la competitividad, la actividad económica y el atractivo de las tres localidades.

Por eso, la diagnosis impulsada por la Cámara pretende convertirse en una herramienta para dimensionar esta problemática y aportar argumentos sólidos que permitan reforzar las demandas del territorio ante la administración con competencias en infraestructura.

En el encuentro, el alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval; el alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Àlex Neira, y la alcaldesa de Caldes d'Estrac, Elisabeth Segura, han hecho una valoración positiva de la propuesta y han coincidido en la importancia de realizar un análisis compartido, que permitirá dar más fuerza a sus reivindicaciones.