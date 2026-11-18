Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha propuesto redefinir el modelo educativo catalán para mejorar los resultados de los alumnos y del conjunto del sistema, informa en un comunicado este miércoles.

La corporación ha valorado positivamente que se haya iniciado el debate para redefinir este modelo y que se quiera "alcanzar acuerdos estables y revertir la crisis de resultados académicos".

Ha afirmado que "el debate sobre la educación no afecta solo a alumnos, docentes y familias" y que los resultados de la educación determinan las presentes y futuras posibilidades de progreso económico y social de un país.

"El debate, pues, no debe poner el foco ni en el aumento de recursos por sí mismo ni en la mejora de las condiciones del personal de los centros educativos", ha dicho la Cámara, ya que ha añadido que estos temas tienen otras instancias donde dirimirse.

La corporación ha añadido que es necesario el retorno de las pruebas al final de cada etapa en todos los centros educativos para poder comparar con sus propios resultados y con los del conjunto del centro educativo.