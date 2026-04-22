La Cámara de Barcelona se reúne con empresarios de L'Hospitalet (Barcelona) para buscar alianzas

Encuentro empresarial de la Cámara de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, se ha reunido este miércoles con empresarios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con el objetivo de buscar nuevas alianzas con el tejido local y "consolidar una relación de colaboración estable y estratégica para la ciudad".

En este sentido, la Cámara ha afirmado que quiere reforzar su colaboración con las autoridades locales e implicarlas de forma activa en acciones relevantes de la corporación, como el Dia de la Cambra, informa en un comunicado.

La reunión ha contado con la participación de la presidenta de la Cámara en L'Hospitalet, Elisabet Parés; el responsable de la red territorial, Joan Nogués, y representantes del Consell de L'Hospitalet, además del presidente del Gremio de hotelos de la ciudad, Josep Maria Huguet.