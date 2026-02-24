La Cámara de Barcelona se une al Pacto Mundial de la ONU

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez, han firmado el convenio por el que la corporación se une al pacto, informa la Cámara en un comunicado este martes.

El ente ha explicado que la incorporación al Pacto Mundial refuerza su apuesta por el desarrollo sostenible con la aplicación de los diez principios que recoge el documento en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

La Cámara se ha comprometido a incorporar estos principios en su estrategia, cultura y operaciones, y a participar activamente en proyectos colaborativos orientados a avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Santacreu ha explicado que esta adhesión se debe a la voluntad de "situar la sostenibilidad, la justicia y el progreso en el centro de la actividad económica".

El Pacto Mundial de la ONU es la mayor iniciativa de sostenibilidad del mundo y cuenta con más de 25.000 entidades asociadas y está presente en 167 países.