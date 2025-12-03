La Cámara de Sabadell (Barcelona) recibe una delegación china para impulsar la cooperación

La delegación china de la ciudad de Suqian este miércoles en la Cámara de Sabadell. - CÁMARA DE SABADELL (BARCELONA)

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha recibido este miércoles a una delegación oficial de la ciudad Suqian, ubicada en la provincia de Jiangsu, una de las principales regiones industriales y exportadoras de China, para explorar e impulsar oportunidades de cooperación entre ambas ciudades.

El encuentro ha servido para presentar el potencial económico y comercial de las empresas incluidas en la demarcación de la entidad y "su papel en el desarrollo de las relaciones comerciales con China", según ha explicado la Cámara en un comunicado, con el objetivo de convertir la ciudad en un socio estratégico para el tejido catalán.

Suqian, con cinco millones de habitantes, se alza como "un centro emergente" en sectores económicos como la agroalimentación, textil o energía verde, entre otros, que de cara al futuro, ha destacado la Cámara genera una serie de áreas clave para la colaboración, como es la tecnología industrial o la seguridad alimentaria.

Respecto a la colaboración, la entidad también ha resaltado oportunidades para llevar a cabo proyectos conjuntos en términos de inversión, intercambio de talento o cadenas de suministro "con la voluntad de generar alianzas reales y concretas entre las empresas".

"La Cámara de Comercio de Sabadell reafirma así su compromiso de impulsar la internacionalización y generar oportunidades estratégicas para las empresas del territorio", ha añadido la entidad, y ha reiterado que seguirá trabajando para fomentar su competitividad, innovación y crecimiento sostenible.