Cámara de Sabadell (Barcelona) ve positiva la fallida OPA para accionistas, empresas y ciudadanos

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha celebrado el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell y ha dicho que es una decisión "positiva para los accionistas, para el tejido empresarial y para la ciudad", en un comunicado este viernes.

Ha añadido que la diversidad y la competencia en el sector financiero "son esenciales para garantizar el acceso al crédito y la fortaleza económica del país".

El presidente de la corporación, Ramon Alberich, ha explicado que "una mayor concentración bancaria no es buena para el país" y que las empresas necesitan un sistema financiero diverso y competitivo.