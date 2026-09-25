La Cámara de Terrassa (Barcelona) analiza cómo adaptar la presencia digital del comercio con la IA

Momento del encuentro - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha organizado un encuentro para que profesionales del comercio analicen cómo adaptar su presencia digital a las búsquedas realizadas con inteligencia artificial (IA), informa en un comunicado este viernes.

El taller ha ido a cargo de la cofundadora de Squizzo, Raquel Garcia, y se ha centrado en los cambios que la IA ha introducido en las búsquedas y la recomendación en Internet.

La responsable del área de comercio de la corporación, Elisenda Moncada, ha explicado que el encuentro ha servido para conocer cómo está cambiando la forma de búsqueda de los consumidores, qué información puede usar la IA y qué pueden hacer los comercios para que su presencia digital explique mejor quiénes son y qué ofrecen.

El encuentro está enmarcado en el Programa de Suport al Comerç Minorista, que la corporación impulsa desde 2004 y en el que han participado 627 establecimientos.

El eje central del programa son los diagnósticos gratuitos de innovación comercial, que incluyen un análisis individualizado de cada establecimiento y un informe con recomendaciones para mejorar la competitividad.