Cámara de Terrassa (Barcelona) apoya a 13 proyectos emprendedores con Entrepreneurship Bootcamp

Entrepreneurship Bootcamp - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha iniciado este lunes una nueva edición del Entrepreneurship Bootcamp, un programa de 30 horas con el que acompañará a 13 personas con distintos proyectos de negocio de Terrassa, Sant Cugat y Vacarisses.

El programa, que terminará el 15 de mayo, ayudará en la validación, estructuración e impulso de estos proyectos, informa la Cámara en un comunicado.

La entidad, a través del servicio de Emprendimiento, puso en marcha esta iniciativa en 2023 y ahora que se celebra su cuarta edición y quinta convocatoria, quiere consolidar el programa como "palanca de oportunidades en la demarcación".

Las propuestas de negocio de los participantes, que han sido seleccionadas por la viabilidad de sus proyectos, responden a ámbitos diferentes, como la hostelería, los servicios, incluido el bienestar, la tecnología, el turismo, la cosmética y la consultoría, y se encuentran en diferentes fases de desarrollo, desde la idea inicial hasta negocios ya constituidos.

La edad media de los participantes es de 35 años, con participantes de entre 23 y 49 años, y el grupo está formado por un 60% de hombres y un 40% de mujeres de un perfil diverso, tanto en lo que se refiere a la situación laboral como al nivel formativo.