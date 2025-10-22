La Cámara de Terrassa (Barcelona) impulsa la emprendeduría en el Institut Blanxart de Olesa - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha impulsado una jornada para promover el espíritu emprendedor de los alumnos de la asignatura de Empresa del ciclo superior de Administración y Finanzas del Institut Blanxart de Olesa de Montserrat, informa en un comunicado este miércoles.

La iniciativa, llevada a cabo junto con el centro y el ayuntamiento de la localidad, ha contado con la presencia del empresario Josep Coll y del fundador y ceo de la compañía olesana Fragrance Science, Antoni Cabal, quien han explicado cómo "salir airosos" tras emprender un nuevo proyecto empresarial.

La responsable de Emprendeduría de la Cámara de Terrassa, Montse Junyent, ha destacado que la voluntad de la entidad cameral es "ayudar a los jóvenes a transformar sus ideas en proyectos reales", a fin de acercar el mundo empresarial al contexto educativo.

"Esta sesión servirá como prueba piloto para valorar su atractivo y el potencial de adaptación en otros públicos y fases del proceso emprendedor", ha añadido.

Entre sus prioridades estratégicas, la Cámara de Terrassa mantiene su apuesta por el fomento de la nueva emprendeduría y ofrece "un servicio integral 360º" para cualquier persona o colectivo con un proyecto de negocio.