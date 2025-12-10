La Cámara de Terrassa (Barcelona) lanza un programa para incorporar a las pymes en la FP Dual - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha lanzado el programa 'Suport al Tutor de Pimes i Micropimes', diseñado para incorporar a las pymes en el nuevo modelo de la Formación Profesional (FP) Dual, informa en un comunicado este miércoles.

La iniciativa se ha llevado a cabo junto con la Cámara de España, con la colaboración de la Fundación Caixabank Dualiza y la Fundación Bertelsmann y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha explicado que, a partir del cambio de normativo realizado en la FP Dual, las pymes y micropymes "deben asumir un papel formativo activo, y el acompañamiento a los tutores es fundamental".

"Facilitar esta transición es clave para el éxito del modelo dual, especialmente en un tejido empresarial catalán, donde el 99,8% de las empresas son pymes", ha argumentado.

El programa ofrece a las pymes la figura del tutor externo, un profesional con experiencia que acompaña al tutor de la empresa en diversas tareas: coordinación con el centro educativo, selección y seguimiento del alumnado, apoyo para planificar el aprendizaje y asistencia en gestiones administrativas.

El programa ha demostrado su efectividad en la edición 2024/2025, donde 76% de las empresas participantes no había trabajado antes con FP dual, y ahora la Cámara de Terrassa se suma a esta nueva edición 2025/2026.