Las cámaras catalanas se reúnen con las universidades para potenciar las microcredenciales

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Cámaras de Catalunya se ha reunido con las universidades catalanas para debatir sobre las microcredenciales para "analizar sus realidades y potencialidades como oferta formativa y fomentar la competitividad empresarial", informa en un comunicado este jueves.

El encuentro, celebrado en Terrassa (Barcelona), ha contado con la presencia de la subdirectora de Transferencia y Sociedad del Conocimiento del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat, Lourdes Puigbarraca, aparte de representantes de las universidades públicas y privadas catalanas.

El consejo considera que esta modalidad educativa de estructurar créditos específicos y de corta duración destinados a las necesidades reales del mundo del trabajo y de las empresas "ofrece interesantes posibilidades" en el tejido empresarial catalán.

En la reunión, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Joan Salvadó ha presentado un proyecto en colaboración con la Cámara de Valls (Tarragona) estructurado en 9 microcredenciales orientadas al ámbito logístico y que permite a obtener titulaciones de Experto en Logística, Cadenas de Suministro o Almacenaje.

Como conclusión, los asistentes han valorado "muy positivamente" el encuentro y acordaron que, con el liderazgo de la Conselleria, se promoverán nuevas reuniones de seguimiento para aprovechar esta modalidad formativa.