Las cámaras de comercio de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia visitan el DFactory

Los participantes en el encuentro - CZFB

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Cámara de Alemania, Almudena Sánchez; la directora de la Cámara Británica, Laura Byrne; el director de la Cámara Francesa, Christian Marion, y la directora de la Cámara Italiana, Federica Falzetta, han visitado este jueves el DFactory Barcelona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Han sido recibidos por el presidente ejecutivo del ente, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, informa el CZFB en un comunicado.

El encuentro ha servido para mostrar la transformación que el CZFB ha realizado en los últimos años para ser "un agente clave en la nueva economía industrial".

Navarro ha señalado que "el paso de polígono a distrito no es solo una cuestión de nomenclatura, es un cambio de filosofía", y ha asegurado que el DFactory será un espacio de referencia en Barcelona y en Europa.

Sorigué ha destacado que se ha creado un modelo en el que la "colaboración entre empresas, tecnología y talento se traduce en resultados tangibles".