Las cámaras piden estar en la comisión rectora de FP y el Govern cree que no pueden quedar al margen

Publicado 13/01/2020 14:05:22 CET

El Govern afirma que la FP también es "responsabilidad" de los agentes sociales y económicos

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell General de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, ha pedido este lunes a la Generalitat que las cámaras de comercio catalanas formen parte de la Comissió Rectora de Formació i Qualificació Professionals, el órgano de planificación estratégica y evaluación del sistema de FP, y el Govern ha considerado que "no pueden quedar al margen" del sistema de formación profesional.

Canadell lo ha pedido en su intervención en la presentación del estudio 'Inserción laboral de las enseñanzas profesionales 2019', elaborado por la Conselleria de Educación de la Generalitat y el Consell de Cambres, a los consellers de Educación, Josep Bargalló, y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.

"Pido públicamente que nos ayuden a ayudar y nos ayuden a formar parte de la comisión rectora", ha dicho Canadell, quien ha dicho que la propia ley permite esta participación de las cámaras de comercio.

Canadell ha defendido que las cámaras de comercio tienen contacto con "todas" las empresas catalanas, ha afirmado que se tienen que sumar todos los apoyos posibles para fortalecer la FP y ha considerado que el Govern no puede dejar a las cámaras al margen.

El presidente de las cámaras de comercio catalanas ha subrayado que son una de las fuerzas para sumar: "Siempre estaremos al lado para fortalecer y empoderar la FP, para fortalecer y empoderar nuestro país".

GENERALITAT

El conseller Bargalló ha asegurado que las cámaras de comercio deben tener su "lugar" en el diseño y análisis de las políticas de FP y que en la conformación de la Agencia de la FP se tiene que encontrar su encaje para que formen parte.

"Es evidente que las cámaras de comercio no pueden quedar al margen de la FP", ha afirmado Bargalló, quien ha dicho que el Govern está trabajando para el encaje de las cámaras y otras entidades del mundo social y laboral que no forman parte actualmente de la comisión rectora.

Por su parte, Chakir el Homrani ha considerado imprescindible para abordar el reto de mejorar la FP una "alineación" de todos los agentes implicados.

"La alineación no es solo necesaria en la Generalitat, es necesaria entre todos, también en los agentes económicos y el tejido productivo", ha afirmado El Homrani, para quien si no hay un rumbo común no se dará respuesta a las necesidades.

Ha afirmado que la FP también es "competencia y responsabilidad" del tejido empresarial, los agentes sociales y los agentes económicos, y ha abogado por que se tome conciencia de la importancia de este sistema de formación.