La Cambra de Comerç de Lleida impulsa la exportación de vino catalán en Asia central y África

LLEIDA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Lleida ha puesto en marcha una nueva edición de la International Wine Business, una iniciativa que se celebra desde este lunes hasta este viernes en Lleida para impulsar la exportación de vinos catalanes en mercados emergentes de Asia central y África.

Los países invitados este año son Kazajistán, Uzbekistán, Kenia y Ghana, territorios que presentan un fuerte potencial de crecimiento para el vino catalán, afirma la Cambra en un comunicado este lunes, en el que añade que "reafirma su compromiso con el sector vitivinícola y con el conjunto del tejido empresarial del territorio".

Se dará a conocer la calidad y diversidad de vinos catalanes, se fortalecerán las relaciones comerciales entre bodegas e importadores y se incrementarán las exportaciones hacia los países invitados; y el programa contará con reuniones B2B, visitas privadas a bodegas participantes y un acto institucional de bienvenida.