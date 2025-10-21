La Cambra de Tarragona organizará una misión comercial a Guinea Ecuatorial en enero

TARRAGONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Tarragona ha presentado este martes su primera misión comercial de 2026, a Guinea Ecuatorial del 19 al 21 de enero y que, como el resto de misiones, es multisectorial y está abierta a exportadores procedentes del resto de España, informa en un comunicado.

El director de Internacional de la cámara, Roberto Barros, ha dicho que es un país rico en recursos naturales, especialmente petróleo y gas, que impulsa gran parte de su economía, "en un momento en que el gobierno también busca diversificar, abriendo oportunidades en sectores como las infraestructuras".

La capital, Malabo, y la ciudad de Bata son los principales centros económicos y la infraestructura básica del país está en desarrollo, pero las zonas urbanas disponen de servicios modernos, explica la cámara.

"La industria energética sigue siendo clave, pero la construcción, agricultura y tecnologías renovables tienen un alto potencial para nuevos actores", mientras que conectividad aérea y marítima es adecuada para la región, lo que facilita la entrada de productos y servicios en el mercado, según la entidad.

Barros también constata que "el clima empresarial puede ser complicado debido a la burocracia y la necesidad de establecer relaciones locales sólidas".