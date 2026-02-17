La Camfic ve "contrario a la ética" incentivar económicamente el acortamiento de bajas médicas

Un paciente es atendido en un CAP - Europa Press

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) ha calificado de "inadecuado y potencialmente contrario a la ética" incluir incentivos económicos vinculados a la duración de la incapacidad temporal (IT) en el Catálogo de objetivos de la Contraprestación por Resultados (CPR) 2026 del CatSalut.

El nuevo catálogo para la Atención Primaria incorpora dos objetivos con incentivación económica (un 1,5% de peso cada uno) basados en la media de días de exceso respecto a una "duración óptima" en patologías osteomusculares y de salud mental, informa la sociedad científica en un comunicado este martes.

Desde la Camfic advierten que esta formulación introduce un "conflicto de intereses estructural" que puede erosionar la confianza entre médico y paciente, considerando que el incentivo podría generar una percepción de coerción, especialmente en el ámbito de la salud mental, y aumentar el riesgo de altas prematuras o recaídas.

Han recordado que el Código Deontológico prioriza la ausencia de interferencias económicas en la salud del paciente y exige preservar la independencia profesional frente a medidas restrictivas inadecuadas.

Asimismo, alertan de que no ajustar estos indicadores por nivel socioeconómico y complejidad podría penalizar a los centros que atienden a poblaciones más vulnerables o con peores condiciones laborales.

PROPUESTAS DE CAMBIO

En respuesta, la Camfic propone rediseñar la propuesta para que el foco pase de los "días de baja" a la reducción de demoras asistenciales.

Entre sus recomendaciones destacan indicadores de proceso a fin de medir tiempos de espera para pruebas diagnósticas, rehabilitación y primeras visitas en salud mental o incorporar obligatoriamente indicadores de "re-baja" o recidiva a los 30, 60 y 90 días para evitar daños por altas precipitadas.

También insta a evitar umbrales rígidos basados en tablas poblacionales que no tienen en cuenta la situación individual del trabajador y la creación de un comité de seguimiento con profesionales de primaria, salud mental y ética asistencial.