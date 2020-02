Una camiseta de la acusada del crimen de la Urbana manchada de sangre tenía ADN de la víctima

Segunda sesión con comparecencias de peritos en el juicio en la Audiencia de Barcelona

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los peritos que han declarado este miércoles en el juicio por el crimen de la Guardia Urbana en la Audiencia de Barcelona han afirmado que es "bastante improbable" que la sangre que hallaron en una camiseta de la acusada Rosa Peral sea solo suya, ya que en la prenda también había restos de ADN de la víctima, Pedro R.

En la segunda sesión de la fase de pruebas periciales, se han expuesto los indicios biológicos recabados por los investigadores, entre ellos la camiseta de mujer con una mancha en la parte interior: los análisis han dado positivo en sangre, pero no se ha podido determinar de quién es, y los peritos también han encontrado ADN de ambos.

Al iniciar la explicación de los indicios, los peritos han detallado que en los análisis primero buscan restos de sangre y después de ADN, que no está en los glóbulos rojos sino los blancos, por lo que "se puede dar el caso de que una prueba salga positivo y la otra no porque el ADN está degradado, o al contrario, que no haya suficiente hemoglobina pero sí suficiente ADN como para extraer un perfil".

A preguntas del fiscal, Félix Martín, los peritos también han considerado que las manchas de sangre, que están en la parte interior de la camiseta, podrían haberse hecho mientras quien la llevaba puesta se limpiara las manos con la misma prenda.

En cuanto a la toalla ensangrentada que los investigadores encontraron en el cubo de la ropa sucia al registrar la casa de Peral y Pedro R., han explicado que encontraron 28 manchas al buscar otros restos biológicos, y 14 tenían semen: "Algunas eran líquido seminal con sangre, otras solamente era líquido seminal".

La defensa de Peral afirma que la toalla está ensangrentada porque la usaba para no manchar la cama al tener relaciones sexuales mientras tenía la regla, y que la sangre no es de la víctima, aunque los peritos han explicado este miércoles que no han podido determinar si se trata de sangre menstrual o no, ni identificar de quién es.

El fiscal ha planteado a los peritos mientras exhibía un trapo: "He traído este trapo de mi casa. Imagínese que soy la señora Rosa, hay sangre de Pedro y estoy limpiando, con un trapo mío de mi casa, esa sangre. ¿Sería compatible con que en este trapo apareciera ADN de los dos y sangre, aunque no se pueda identificar que es mía?", a lo que han contestado que sí.

SIN EVIDENCIAS DE LOS ACUSADOS

Durante la sesión, los peritos han repasado las evidencias biológicas que hallaron en los indicios del crimen, y han concretado que todos los restos que encontraron en la habitación de la planta baja de la casa de Peral, donde supuestamente se cometió el crimen, pertenecen exclusivamente a la víctima y no hay ninguna de los acusados.

Se han referido a tres botas, una bombilla y la misma puerta de la habitación, todas manchadas con sangre de Pedro R., y creen posible que alguien entrara en la casa e incluso se llevara el cadáver sin dejar ninguna prueba biológica, aunque sospechan que se hizo una limpieza a fondo tras el crimen para borrar evidencias.

También se han referido a las dificultades para identificar huellas en los objetos que había en la pista forestal donde se encontró el cadáver, como una botella de agua, a causa del tipo de superficie, y han explicado que pasó lo mismo con en el coche del acusado, que además estaba recién limpiado.

El fiscal también ha referido las complicaciones para la investigación que supone que el cadáver estuviera carbonizado, como para determinar la causa de la muerte, y las dificultades añadidas porque el sofá donde supuestamente asesinaron a Pedro R. haya desaparecido.