El camping afectado por el incendio en El Vendrell (Tarragona) opera "con normalidad"

El incendio en un camping de El Vendrell (Tarragona) ha quemado 17 parcelas con afectación diversa en caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El camping Vendrell Platja, afectado por el incendio que se ha producido este lunes sobre las 3.17 horas en El Vendrell (Tarragona) y que se ha dado por extinguido durante la mañana, ha explicado que todos sus servicios funcionan "con normalidad".

"No se ha tenido que lamentar ningún daño personal y todos los campistas y personal han sido evacuados a tiempo. Lamentablemente, confirmamos la muerte de un perro que se encontraba en el interior de una caravana de las parcelas afectadas", ha informado la dirección del camping en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

El incendio se ha iniciado simultáneamente en dos lugares del recinto, quemando 16 parcelas de las casi 500 que tiene, con afectación en diversas caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso.

La dirección del camping ha destacado que gracias a la actuación de sus profesionales y de los campistas se ha podido asegurar la zona "con inmediatez, evitando riesgos mayores".

En estos momentos, solo queda precintada la zona donde se ha generado el incendio para proceder a una investigación pericial para determinar las causas y el origen y se está reubicando a los usuarios afectados en otras parcelas y gestionando las necesidades de todos los clientes que lo requieran.