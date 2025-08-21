Los campings y la Generalitat trabajan para promover el turismo sostenible en los parques naturales

Archivo - Instalaciones de un camping - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los campings catalanes y la Generalitat trabajan para extender al resto de parques naturales el modelo de colaboración iniciado en los Aiguamolls de l'Empordà (Girona) con el objetivo de fomentar el turismo sostenible y la conservación de la biodiversidad.

Según ha informado la Federació Catalana de Càmpings este jueves en un comunicado, ambas partes valoran "muy positivamente" el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio entre el parque y los campings de la bahía de Roses.

Este pacto prevé la implementación de un nuevo protocolo para mejorar la limpieza de las playas, diferenciando las áreas que hay que limpiar manualmente para proteger los hábitats más sensibles y aquellas en las que se podrán utilizar medios mecánicos.

También se prevé reforzar la sensibilización de los clientes de los campings, la información ambiental en torno a los establecimientos y establecer formaciones periódicas para el personal de los establecimientos turísticos.

Esto permitirá una gestión ambiental más cuidadosa y eficaz, con el consenso de todos los actores implicados.