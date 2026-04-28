Los cámpings de Girona y Fundació Altem fomentan la inserción laboral de personas con discapacidad

Visita institucional - ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA

GIRONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Càmpings de Girona y la Fundació Altem han acordado iniciar una nueva etapa de colaboración para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, con el objetivo de "ir más allá de las aportaciones económicas puntuales y generar un impacto social real y sostenible en el territorio", informa la asociación en un comunicado este martes.

El acuerdo se ha cerrado en el marco de una reciente visita institucional a la residencia Les Acàcies, en el Far d'Empordà, gestionada por la Fundació Altem.

Al encuentro han asistido el presidente de la Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, junto con miembros de la junta de la entidad; el presidente de la Fundació Altem, Manel Toro; el nuevo gerente de la Fundació Altem, Albert Rosa; y la gerente de la Asociación de Campings, Montse Ruiz.

Esta alianza pone el foco en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, a través del Centro Especial de Trabajo (CET) de la Fundació Altem.

En este sentido, la colaboración se concreta en la voluntad de crear oportunidades laborales dentro del sector turístico, especialmente en los cámpings asociados, facilitando la incorporación de trabajadores del CET a diferentes ámbitos profesionales y mediante la contratación de los servicios empresariales que se prestan desde el mismo CET.