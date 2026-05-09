El Campus del Hospital Clínic de Barcelona reúne a unas 6.000 personas en la jornada Clínic Obert - CAMPUS CLÍNIC

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Campus Clínic, del Hospital Clínic de Barcelona, ha celebrado este sábado la segunda edición del Clínic Obert, una jornada sobre salud, ciencia y conocimiento en el espacio público que ha reunido a unas 6.000 personas en las cerca de 120 actividades organizadas por las instituciones del Campus.

En un comunicado, el director asistencial del Hospital Clínic y portavoz del Clínic Obert, Antoni Castells, ha celebrado que la jornada expresa el "compromiso como servicio público" explicando, en la calle, lo que hace el hospital, cómo lo hace y por qué lo hace.

"Es una jornada para compartir conocimiento, fomentar la prevención y reforzar el vínculo entre los profesionales y la ciudadanía", ha asegurado Castells.

El Clínic Obert es una iniciativa conjunta del Hospital Clínic, el IDIBAPS, ISGlobal, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB, los CAP del CAPSBE y la Fundación Món Clínic.

A lo largo de la jornada se han llevado a cabo más de 120 actividades: 62 carpas de salud en la calle, 24 charlas divulgativas, 16 visitas guiadas, talleres de ciencia y salud para niños y actividades centradas en la promoción de hábitos saludables.