El Campus Salut Bellvitge (Barcelona), acreditado como Comprehensive Cancer Centre

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus Salut Bellvitge (Barcelona), formado por el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y la Universitat de Barcelona (UB), ha sido acreditado por la Organisation of European Cancer Institutes (OECI) como Comprehensive Cancer Centre (CCC), el máximo reconocimiento europeo en oncología.

La acreditación como CCC tiene un "impacto directo" en casi 2 millones de personas de las regiones Metropolitana Sur y Penedès, además de pacientes con determinadas patologías del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este viernes.

Se trata del único CCC de España y Catalunya formado por tres instituciones públicas independientes altamente especializadas en sus ámbitos: el ICO es el único centro monográfico en cáncer de todo el Estado; el HUB es líder estatal en cirugía oncológica de alta complejidad; y el IDIBELL es un centro que dedica el 50% de su producción al cáncer; así como el "talento sanitario" de la UB.

El modelo de colaboración entre instituciones y el trabajo en red del Campus Salut Bellvitge garantiza la misma calidad asistencial "independientemente del lugar de residencia", y cuenta con un equipo de más de 1.500 profesionales.

Ofrece diagnósticos rápidos y personalizados con la medicina de precisión y la integración de tecnologías avanzadas, como el PET/RM asistencial; acceso preferente a ensayos clínicos; tratamientos más complejos y menos invasivos a raíz de la combinación de alta tecnología quirúrgica, radioterapia avanzada, la unidad de braquiterapia e investigación traslacional.