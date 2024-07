Campuzano tras oponerse Catalunya al reparto de menores: "Las cosas se tienen que hacer bien"

Afirma que el Gobierno no ha planteado el reparto "en base a los datos actualizados" de los acogidos



BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Derechos Sociales en funciones de la Generalitat, Carles Campuzano, ha defendido la oposición de Catalunya al acuerdo alcanzado con la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la acogida solidaria de 400 menores extranjeros no acompañados, en el que este miércoles se abstuvo, y ha indicado que "las cosas se tienen que hacer bien".

En una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha achacado la decisión de la comunidad a que "el Estado sigue utilizando una cifra equivocada de 1.417 jóvenes" mientras que, asegura, el sistema catalán ha aceptado a 2.369 y cuenta con más de 4.000 mayores de 18 años que siguen atendiendo.

De este modo, al no dar respuesta el Gobierno a la demanda de la Generalitat de "que el reparto se haga en base a los datos actualizados de las personas que se acogen", han optado por abstenerse.

Asimismo, ha afirmado que ello no quita que entiendan "perfectamente la situación de Canarias, que es difícil", así como que Catalunya siga teniendo la voluntad de seguir siendo un país de acogida, si bien textualmente cree que las cosas no se están haciendo bien, ya que ve evidente que el sistema de reparto no funciona.

"Por tanto, voluntad de acogida toda, pero con orden y condiciones", ha sostenido Campuzano, que también se ha referido a la reforma de la Ley de Extranjería, sobre la que ha apuntado que si no se da con las condiciones que plantea la Generalitat, sobre todo en términos de financiación, o no tendrá su apoyo.

También ha instado a Junts a acompañar al Govern en este sentido, y ha esperado que no "busque una posición exclusivamente de partido" y piense en Catalunya y refuerce la acción del Ejecutivo catalán, en sus palabras.