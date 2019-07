Canadell declara estar preocupado por que no haya gobierno y pide responsabilidad

Publicado 25/07/2019 20:33:09 CET

Teme que en septiembre tampoco habrá gobierno y lamenta que afectará a la estabilidad económica

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha declarado estar preocupado por el hecho de que este jueves no se haya conseguido investir al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y no haya un nuevo gobierno en España: "Apelo a la responsabilidad".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras celebrarse el primer pleno ordinario de la Cámara de Comercio de Barcelona: "El hecho de que no se pongan de acuerdo en la situación actual me hace pensar que en septiembre tampoco se pondrán de acuerdo porque ¿qué cambiará?".

Canadell ha sostenido que Sánchez tenía las herramientas suficientes para llegar a un acuerdo, tanto con Podemos como hasta con los partidos independentistas a través del diálogo, para así hacer gobierno y poder hacer las reformas necesarias, de las que Europa está muy pendiente, según él.

"Ir a unas nuevas elecciones creo que probablemente no cambiará nada porque las mayorías difícilmente cambiarán suficiente como para que den tanta fuerza a Sánchez para gobernar solo o por otro lado den fuerza a los partidos más de derechas para gobernar conjuntamente", ha razonado.

"Me sabe mal que no lo hayan hecho ya. Esta inestabilidad política al final acabará afectando a la estabilidad económica y por tanto esto no es bueno", ha zanjado.