Canadell sopesa que Junts no entre en el Govern o repetir elecciones si ERC no culmina el 'procés'

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Parlament Joan Canadell ha avisado de que su partido probablemente no entre en el Govern o haya una repetición electoral si ERC se opone a culminar el proceso independentista, a la espera de lo que decida la militancia de Junts.

"No sé que decidirá la militancia de Junts. Dependerá de cuál sea el acuerdo que se nos presente. Todos sabemos que el 52% nos emplaza a culminar el 'procés', pero si esto no lo acepta ERC, muy probablemente no estaremos en el Govern o será necesario repetir elecciones", ha dicho en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press.

Junts anunció este lunes que someterá a la bases el acuerdo que alcancen con ERC, a falta de 22 días para que termine el plazo que llevaría a una repetición electoral.