Cancelado el festival Maleducats por problemas "de logística", que prevé volver en 2027

Archivo - Cartel promocional del concierto de Rels B - MALEDUCATS - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Maleducats, cuya celebración estaba prevista el 9 de mayo en el Fòrum de Barcelona, ha anunciado su cancelación este lunes "por problemas relacionados con la logística técnica de montaje", según ha informado la organización en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press.

"Esto no es un adiós. Volveremos a encontrarnos en 2027, con más fuerza, aprendizaje y ganas que nunca", han trasladado los organizadores del festival, en el que estaba confirmada la participación de Rels B y Lia Kali, entre otros artistas.

El importe de las entradas se devolverá automáticamente en el mismo método de pago, sin necesidad de realizar ningún trámite, aunque el plazo puede variar según la entidad bancaria.