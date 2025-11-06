Cancelados 47 vuelos y desviados dos en el Aeropuerto de Barcelona por las lluvias

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que la mañana de este jueves están afectando Catalunya han provocado la cancelación de 47 vuelos y el desvío de otros dos en el Aeropuerto de Barcelona, informa Aena en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además, según aparece en la página web de Aena, un centenar de vuelos está operando con retraso en el aeródromo barcelonés tras el paso del frente, que ha obligado a activar las regulaciones por seguridad.

Las lluvias han provocado que el 112 recibiera 527 llamadas hasta las 9.30 horas y el corte de la C-17 en Mollet del Vallès (Barcelona) y la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), así como de las líneas R4 --ya reabierta--, R14 y R15 --con transporte alternativo por carretera-- de Rodalies.