Candela López (Comuns) enfría la posibilidad de listas conjuntas con ERC y CUP: "El propio Junqueras lo ha rechazado"

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha alejado la posibilidad de conformar candidaturas conjuntas entre su formación, ERC y la CUP en el Congreso de los Diputados y el Parlament, como ha propuesto esta semana el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà.

"En realidad no somos nosotros los que hemos rechazado esta propuesta, ha sido la propia ERC, el propio Oriol Junqueras, quien ha rechazado esta propuesta de sus compañeros", ha dicho López en una entrevista de Europa Press.

López ha celebrado que exista esta propuesta de Tardà, pero ha constatado que la dirección de ERC ya ha descartado en distintas ocasiones esta posibilidad, y que la prioridad de los Comuns es, en todo caso, hablar de "propuestas realistas" y de entendimiento en políticas concretas.

La dirigente del partido ha sostenido que el entendimiento entre fuerzas políticas de izquierdas es un elemento político que tienen en común con el exdirigente republicano.

"Es verdad que es un espacio donde siempre nos encontramos, tanto con Tardà como con Rufián, que también ha estado siempre cercano a estas tesis de entendimiento de las izquierdas. Estamos en tiempos donde debemos obligarnos a entendernos más, a afrontar retos comunes", ha valorado.

VIVIENDA, CATALÁN Y EXTREMA DERECHA

Ha añadido que cada partido tiene su agenda política --"nosotros también tenemos la nuestra", ha apostillado-- y que los frentes amplios en las políticas deben priorizar temas como la vivienda, la defensa del catalán y hacer frente a la extrema derecha, ámbitos en que también incluyen al PSC.

Finalmente, ha afirmado que los Comuns "siempre han liderado la entente de las izquierdas", y que las han practicado y lo seguirán haciendo, tanto en Catalunya, como con las fuerzas políticas plurinacionales en el ámbito estatal.