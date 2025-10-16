El Canet Rock 2026 anuncia a 31 Fam, The Tyets y Maria Jaume

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Canet Rock 2026, que se celebrará el 4 de julio en el Pla d'en Sala de Canet de Mar (Barcelona), ha anunciado a 31 Fam, The Tyets y Maria Jaume como primeros nombres del cartel.

El festival ha vendido más de 10.000 entradas a nueve meses de su celebración y sigue el mismo ritmo de la pasada edición cuando agotó los tickets antes de anunciar el cartel completo en enero, informa este jueves el Canet Rock en un comunicado.

El Canet Rock volverá a contar con más de 12 horas de música ininterrumpida hasta la salida del sol.