Cañete (Pimec) afirma que el 60% de las bajas largas son en Catalunya y avisa del uso de recursos

Imagen de archivo - El presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que más del 60% de las bajas de larga duración en España están en Catalunya, y recuerda que Catalunya dispone de 60 millones para generar dinámicas que mejoren la gestión en los CAPs de este tema pero que "como de alguna manera no se usan" se devuelven.

Lo ha dicho en una entrevista del diario 'Ara', recogida este domingo por Europa Press, en la que dice que Pimec propone que se usen estos recursos para que "las personas sean tratadas a tiempo cuando están enfermas" y que se les hagan las pruebas necesarias lo antes posible.

Considera que se puede hacer una mejor gestión de los recursos y que los tratamientos se hagan un poco antes para que la gente pueda ser curada más rápidamente: "Lo que no tiene ninguna explicación es que el sistema esté colapsando y teniendo la mutua disponibilidad para poderlo descolapsar, no se autorice".

Además, ha indicado que las bajas laborales suponen un coste de 62.000 millones de euros, por lo que insiste en que se tienen que "dedicar recursos y sobre todo que la gente esté bien", así como apostar por unas empresas competitivas y productivas.

"¿Qué propone Pimec? Un debate no ideológico, sereno, con el Govern, los partidos, los sindicatos y nosotros, como agentes e interlocutores, para hacer, de alguna forma, el análisis de la situación y no devolver el dinero. Las bajas a la gente se deben dar y seremos los primeros que lo pediremos y lo exigiremos", añade.