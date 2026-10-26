Cañete (Pimec) condena los disturbios en Barcelona y pide aplicar sin "fisuras" medidas preventivas

(I-D) Xavier Comerma (Banco Sabadell), Miquel Sàmper (Departamento de Empresa), Antoni Cañete (Pimec) y Oriol Amat (Observatori de la Pime) este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha condenado los disturbios del pasado sábado en Barcelona, y ha pedido que se apliquen las medidas necesarias "sin ningún tipo de fisuras" para que una situación similar no vuelva a ocurrir.

Lo ha dicho este lunes preguntado por medios de comunicación durante la presentación del Anuari de la Pime Catalana 2026, en la que ha relatado que los actos del sábado tienen un impacto en la actividad económica de la ciudad y que desde la organización están en contacto con las administraciones para concretar la operatividad de las medidas de apoyo a los comercios afectados, y también en la imagen y la proyección de Barcelona.

Preguntado por un posible incremento de la tensión de cara a la huelga general convocada el 11 de noviembre, Cañete ha reivindicado como fundamental el derecho a huelga y a manifestación, y ha abogado porque se ejecuten en un escenario de "orden" y de forma natural.

También ha expresado su confianza en la "rigurosidad y seriedad" de los convocantes de la huelga, tanto en los paros como en las diferentes manifestaciones, y ha apelado a su responsabilidad para garantizar el orden.

CONPYMES

Preguntado por la salida de Pimec de Conpymes, Cañete ha asegurado no se estaban cumpliendo los estatutos de la organización, lo que ha motivado la salida de las organizaciones fundadoras y prácticamente la totalidad de las organizaciones representativas.

En este sentido, ha reivindicado que la decisión no afecta al objetivo de la patronal de que las pymes tengan "voz propia" a nivel estatal, y ha asegurado que la entrada de Pimec y Pimeb al Consejo Económico y Social (CES) es un cambio trascendente y da pasos en la buena dirección.