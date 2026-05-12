Cañete (Pimec) marca como prioridad de este año que las empresas ganen tamaño

El presidente de Pimec, Antoni Cañete - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha marcado como una de las prioridades de la patronal para este año que las empresas ganen tamaño.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa posterior a la Asamblea General de la patronal, en la que ha recordado que, en 2025, hubo elecciones en la organización --aunque solo se presentó una candidatura--, además de la inauguración de la renovación de la sede y la nueva imagen corporativa.

Cañete ha detallado que las microempresas españolas aportan un VAB de 34.800 euros por trabajador, mientras que la media europea es de 41.200 y en Alemania alcanza los 57.900 euros.

"No es que seamos diferentes ni peores", ha dicho sobre una posible justificación para esta diferencia, que se añade a que el porcentaje de microempresas es la mitad en Alemania que en España a pesar de que el porcentaje de pymes es prácticamente el mismo.

Ha dicho que una de las posibles explicaciones es que las pymes no han tenido voz a la hora de redactar leyes para facilitar la competitividad y el crecimiento de las pymes.

"Si España se pusiese al mismo nivel que Francia o Alemania, casi doblaría el VAB del 94% de las empresas. Seríamos el doble de ricos, podríamos pagar mejores salarios, exportaríamos más y cerrarían menos empresas", ha dicho.

FISCALIDAD

Cañete ha criticado que "la fiscalidad de las pymes es injusta" y ha celebrado haber logrado que el impuesto de sociedades para las pymes se haya reducido este año del 23% al 20%.

Ha explicado que la fiscalidad es otra de las razones por la que las pymes tienen problemas para crecer, y ha puesto como ejemplo que en algunos países los autónomos no pagan impuestos hasta que obtienen beneficios.

PRESUPUESTO

Cañete ha detallado que la patronal cerró 2025 con un beneficio de 682.000 euros, por debajo del presupuesto de 763.000 euros "por el incremento de costes en Seguridad Social y persona" y del beneficio de 2024, que fue excepcional por la venta de unas naves en Rumanía.

La organización obtuvo unos ingresos de 25,7 millones de euros, un 1% menos por la venta de estas naves, mientras que los gastos fueron de 25,05 millones.

El presupuesto para 2026 prevé unos ingresos de 25,4 millones, con un incremento "importante" del 9% en socio, y unos gastos de 24,6 millones, por lo que el beneficio presupuestado es de 817.000 euros.

Cañete ha señalado que los ingresos de este año serán menores que los de 2025 por el menor peso de los proyectos cofinanciados con las administraciones públicas, ya que ha lamentado que "cada vez pide más financiación y dificulta" que se puedan realizar proyectos cofinanciados.

Por otro lado, ha explicado que Pimec y el Ayuntamiento de Barcelona erigirán un monumento para homenajear a las pymes, que se instalará en el distrito 22@ de Barcelona y tendrá un coste aproximado de 200.000 euros que aportarán ambos entes.