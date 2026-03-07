Cañete (Pimec) pide que las pymes no sean el "eslabón débil" ante los efectos del conflicto en Irán

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado que las pequeñas y medianas empresas no pueden volver a ser el "eslabón débil" ante las consecuencias económicas del conflicto que se desarrolla en Irán y Oriente Medio.

"Este conflicto tiene un impacto real que no es teórico sobre las pymes y en este sentido hemos puesto de manifiesto lo que significa el impacto inmediato sobre el mercado energético y, sobre todo, sobre el ámbito logístico global", ha expresado tras celebrarse la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya este sábado, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Así, ha dicho que la duración del conflicto marcará cuál es la repercusión económica y la intensidad de la misma y ha valorado de forma "muy positiva" la creación del grupo de trabajo permanente entre el Govern y los agentes sociales, ante un contexto internacional que ha calificado de extremadamente tenso.